LTE-смартфон Haier G7 оценен дешевле 6 тысяч рублей

Компания Haier сообщила о старте продаж в России смартфона Haier G7. Это недорогая модель с поддержкой скоростных сотовых сетей 4G/LTE.







Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 х 720 пикселей) и стеклом 2.5D, двумя камерами на 5 Мп, обе камеры со вспышками. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT6737 с тактовой частотой 1,25 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2200 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G/LTE, Wi-Fi, GPS и Bluetooth 4.1. Возможно одновременное использование двух SIM-карт и карты microSD. Размеры составляют 143 х 71,5 х 8,2 мм при весе в 160 граммов.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Смартфон Haier G7 доступен по рекомендованной розничной цене 5 990 рублей.