Moto X4 с двойной камерой показался на пресс-рендерах

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендеры готовящегося к выпуску смартфона Moto X4, который пока не был представлен официально.





На изображении показаны все цветовые варианты смартфона — золотистый, серый и серебристый. Согласно более ранним утечкам, смартфон Moto X4 относится к среднему уровню, заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил двойную основную 12+8 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеры.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 или 630, 3 или 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Moto X4 с 32 ГБ встроенной флеш-памяти станет доступен за 350 евро в регионах восточной Европы.