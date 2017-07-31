Moto X4 с двойной камерой показался на пресс-рендерах

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендеры готовящегося к выпуску смартфона Moto X4, который пока не был представлен официально.


На изображении показаны все цветовые варианты смартфона — золотистый, серый и серебристый. Согласно более ранним утечкам, смартфон Moto X4 относится к среднему уровню, заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил двойную основную 12+8 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеры.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 или 630, 3 или 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. Поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Moto X4 с 32 ГБ встроенной флеш-памяти станет доступен за 350 евро в регионах восточной Европы.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID MOTOROLA Moto Moto X4

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших смартфонов, которые запрещено ввозить в Россию

30 мая

Lenovo представила Moto Z2 Play официально

1 июня

В сети появилось пресс-фото Moto X+1

23 августа 2014

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Металлический Moto M выходит в Европе

16 декабря 2016

Ритейлер полностью рассекретил Moto G5 и G5 Plus до анонса

16 февраля
Из рубрикиТелефоны
Google представила Nearby 2.0 для связи устройств между собой
ASUS ZenFone 4 дебютирует 19 августа
Флагманский Nokia 8 засветился в бенчмарке

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 96
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32