Флагманский Nokia 8 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Nokia 8, пока не представленного официально.





Судя по бенчмарку, смартфон называется Nokia 9 и имеет модельные номера TA-1004, TA-1012, TA-1052, но в продажу он, вероятнее всего выйдет как Nokia 8. В GFXBench указывается, что смартфон оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), камерами на 12 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, основная камера будет двойной и получит оптику Carl Zeiss. Смартфон выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубым и золотисто-медном. Официальный дебют ожидается на пресс-мероприятии 16 августа 2017 года в Лондоне. Ориентировочная цена составляет 520 евро.