Флагманский Nokia 8 показался на живых фото

Один из пользователей китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba опубликовал подборку живых фотографий готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nokia 8, пока не представленного официально.

Фото подтверждают аппаратную домашнюю кнопку, возможно со сканером отпечатков пальцев. На задней стороне можно полюбоваться на двойную камеру со вспышкой. Судя по всему, устройство на фото является только прототипом, поскольку не несет логотипа Zeiss.

Согласно более ранним утечкам, Nokia 8 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Смартфон выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубым и золотисто-медном.

Официальный дебют ожидается на пресс-мероприятии 16 августа 2017 года в Лондоне. Ориентировочная цена составляет 520 евро.