Samsung обновляет Galaxy A3 (2017) до Android 7.0 в России

Компания Samsung начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона Galaxy A3 (2017) в России. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile.





Samsung Galaxy A3 (2017) с модельным номером SM-A320F начал получать апдейт с Nougat с 26 июля. Прошивка A320FXXU2BQG5 весит 2,21 ГБ и, помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, содержит июльское обновление безопасности от Google.

Напомним, что Galaxy A3 (2017) официально представили в январе 2017-го года. Устройство изначально работает на Android 6.0.1 Marshmallow. Рекомендованная цена на Galaxy A3 (2017) в России составляет 24 990 рублей. Гаджет получил защиту от воды по стандарру IP68, продвинутую селфи-камеры с разрешением 8 Мп, а также поддержку Samsung Pay как в NFC-, как и в MST-варианте.