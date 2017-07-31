Новый смартфон-раскладушка Samsung показался на живых фото

Компания Samsung готовит к выпуску новый смартфон в форм-факторе раскладушки с модельным номером SM-G9298. Профильный ресурс SlashLeaks поделился живыми фотографиями модели, найденными на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.

Смартфон оснащается двумя 4,2-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет прошлогодний Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 2300 мАч. Также отмечаются беспроводная зарядка, поддержка NFC и Samsung Pay.