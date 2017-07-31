Новые LTE-модемы Samsung поддерживают скорость до 1,2 Гбит/сек

Компания Samsung Electronics рассказала о разработке LTE-модемов нового поколения с агрегацией шести несущих (6CA) для мобильных процессоров. Новая технология позволяет достичь скорости загрузки до 1,2 Гбит/сек.





Ранее в этом году Samsung представила первый в отрасли мобильный модем с агрегацией пяти несущих (5CA), Cat. 16 LTE для процессоров Samsung Exynos 9 Series (8895), обеспечивающий загрузку данных на скорости до 1 Гбит/c.

Благодаря сотрудничеству Samsung c компанией Anritsu, японским производителем контрольного и измерительного оборудования для систем коммуникаций, новые LTE-модемы, основанные на технологии Cat. 18 с агрегацией шести несущих, позволяют увеличить скорость загрузки на 20%, до 1,2 Гбит в секунду. Как отмечает производитель, при такой скорости LTE-соединения пользователи мобильных устройств смогут скачать полнометражный фильм в разрешении HD всего за 10 секунд, общаться видеозвонками без задержки связи, а также проводить онлайн-трансляции с мобильных устройств.

Как ожидается, мобильные процессоры Samsung с LTE-модемами Cat.18, использующими новую технологию шести несущих, поступят в массовое производство до конца 2017 года.