ASUS показала Zenfone 4

Компания ASUS уточнила дату анонса смартфона Zenfone 4. Как мы уже писали вчера, ASUS начала распространять приглашения на 19 августа, однако теперь появились новые приглашения с датой 17 августа.







Судя по всему, 19 августа пройдет локальное мероприятие на Филиппинах, а 17 августа — международный анонс. Кроме того, компания рассказала о рекламной кампании к запуску смартфона. В ней будет участвовать актер Кон Ю (Gong Yoo).





ASUS даже опубликовала рекламный постер, где смартфон показывается в живую. В сообщении о рекламной кампании ASUS подтвердила, что анонс смартфона состоится на мероприятии под названием We Love Photo в Тайбэе 17 августа.

Согласно более ранним утечкам, Zenfone 4 с модельными номерами ZE554KL, Z01KD и Z01KDA станет наследником Zenfone 3 (ZE520KL, ZE552KL) и базовой моделью в серии. Он заключен в стеклянный корпус с металлической рамкой и получил двойную основную камеру. Смартфон относится к среднему уровню. Он оснащен 5,5-дюймовым дисплеем (версия ZE554KL), базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти.