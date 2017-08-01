Lexand представила мобильные телефоны-гарнитуры BT1 Steel и BT1 Glass

Российская компания «Лаборатория «Лександ» представила пару телефонов Lexand BT1 Steel и BT1 Glass. Они не только могут самостоятельно выполнять телефонные функции, но и использоваться в качестве дополнитльного аксессуара для основного смартфона.





При Bluetooth-подключении телефоны можно использовать как гарнитуры, расширяющие и упрощающие возможности смартфонов. Они позволяют выполнять беспроводную синхронизацию контактов, звонков и музыки, удаленно получать уведомления и управлять камерой смартфона. Для полнофункциональной работы устройства через протокол Bluetooth требуется приложение BT Notifier.





Телефон Lexand BT1 Steel имеет металлический корпус и весит всего 50 граммов, корпус BT1 Glass сделан из закаленного стекла, вес составляет 85 граммов. Они оснащены цветным экраном диагональю 1,54 дюйма с разрешением 240 х 240 пикселей, сенсорной клавиатурой, FM-радио и MP3-плеером. Телефоны поддерживают работу с двумя microSIM-картами и карточками памяти microSD емкостью до 128 ГБ. Аккумулятором на 500 мАч обещает до 80 часов в режиме ожидания и до 3 часов в режиме разговора.

Сотовые телефоны Lexand BT1 Steel и BT1 Glass доступны по рекомендованной розничной цене 3990 рублей.