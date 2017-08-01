Moto G5S и G5S Plus с двойной камерой представлены официально

Motorola, ставшая подразделением китайской Lenovo, представила смартфоны Moto G5 Special Edition и Moto G5 Special Edition Plus. Они также известны под наименованием Moto G5S и G5S Plus.





Смартфоны заключены в металлический корпус, а не пластиковый как предшественники. Модель Moto G5S Plus может похвастаться двойной основной камерой, а у Moto G5S она обычная одинарная. Предусмотрены сканеры отпечатков пальцев.

Moto G5S оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Обе камеры получили вспышки. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч и быстрой зарядкой TurboPower. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Moto G5S Plus получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельную двойную основную и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Обе камеры получили вспышки. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч и быстрой зарядкой TurboPower. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с тактовой частотой 2 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формате microSD объемом до 128 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Смартфоны станут доступны в августе по цене от 249 евро и 299 евро, соответственно.