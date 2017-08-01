"Неуязвимый" экран Moto Z2 Force можно поцарапать ногтем

Когда Lenovo и Motorola представили флагманский смартфон Moto Z2 Force, они особо обращали внимание на "неуязвимый" экран, выполненный с применением фирменной технологии Moto ShatterShield, защищающей его от повреждений. Как оказалось теперь, дисплей смартфона можно легко поцарапать. Об этом рассказал профильный ресурс Android Police.





По словам источника, смартфон царапается не только при небрежном использовании, например, при ношении в кармане с ключами. Так, автор сумел поцарапать экран, просто проведя по нему ногтем. Впрочем, представитель Motorola отреагировал на заявление Android Police, отметив, что смартфон защищен от разбивания и трещин, но не царапин.

Как говорится в официальном описании смартфона от Motorola, дисплей и встроенная линза защищены от разбивания и растрескивания. При этом отмечается, что гарантия составляет четыре года с даты покупки, но она не распространяется на царапины и другие повреждения, не предусмотренные гарантийными обязательствами. Как подчеркивает производитель, смартфон не является ударопрочным, его конструкция не выдержит весь спектр повреждений при падении. Гарантийные обязательства также не распространяются на царапины и другие косметические повреждения, умышленное повреждение, естественный износ и тому подобное.