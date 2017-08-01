Nokia 3 обновится до Android 7.1.1 Nougat в августе

HMD подтвердила, что смартфон Nokia 3 обновится до Android 7.1.1 Nougat уже в августе. К сожалению, точной даты названо не было, однако известно, что апдейт будет глобальным. 

Смартфон Nokia 3 получил 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 8-мегапиксельные фронтальную и основную камеру. В основе лежит четырехъядерный MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2630 мАч.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Nokia 3 Android 7.1.1 Nougat

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