Alcatel Idol 5 засветился у FCC

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала документацию на готовящийся к выпуску смартфон Alcatel Idol 5, который пока не был представлен официально. В том числе, опубликованы фотографии смартфона , сделанные ведомством в процессе тестирования.


Alcatel Idol 5 не получил фронтальных динамиков, в отличие от Alcatel Idol 5S, а двойная светодиодная вспышка на задней панели расположена справа от камеры, а не под ней.


Технических характеристик, впрочем, FCC пока не раскрывает. Отмечается только модельный номер 6058, алюминиевый корпус и процессор MediaTek MT6753V.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получил 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры, процессор MediaTek Helio P20, 3 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 2710 мАч и операционную систему Android 7.0 Nougat.

Источник
FCC
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ANDROID ALCATEL FCC TCL смарфон Alcatel Idol 5

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