iPhone 8 сравнили с Samsung Galaxy Note 8 и LG V30

Чем ближе к выпуску, тем больше слухов и утечек в сети появляется относительно ожидаемых флагманских смартфонов от Apple, Samsung и LG. На этот раз профильный ресурс сравнил iPhone 8 с Samsung Galaxy Note 8 и LG V30 между собой по размеру.





Все три смартфона получат AMOLED-дисплеи, у iPhone 8 окажется самый маленький 5,8-дюймовый, у Galaxy Note 8 — на 6,3 дюйма, а у V30 — 6 дюймовый. У iPhone 8 дисплей будет плоским и с небольшой выемкой сверху для фронтальной камеры и сенсоров. У Galaxy Note 8 с LG V30 такой выемки не окажется, а дисплеи будут не плоскими, а изогнутыми на кромках.

Самым тонким окажется LG V30 с толщиной 7,4 мм, iPhone 8 чуть толще с 7,5 мм, а Galaxy Note 8 — самый толстый, на 8,5 мм. Остальные габариты составляют 143,5 х 71 мм для iPhone 8, 151,4 х 75,2 для LG V30 и 162,5 х 74,6 мм для Galaxy Note 8.