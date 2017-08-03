Стодолларовый Huawei Honor 6A появился в России

Компания Huawei начала продажи недорогого смартфона Honor 6A в России. Смартфон получил металлический корпус, сканер отпечатков пальцев и операционную систему Android 7.0 Nougat.


В Китае цена на Honor 6A стартует от 116 долларов США. В России смартфон предлагается в трех цветовых вариантах — сером, золотистом и серебристом, по рекомендованной цене 8 990 рублей.

Huawei Honor 6A оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3020 мАч. Производитель обещает до 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео или до 57 часов воспроизведения музыки от одной подзарядки. Поддерживаются две SIM-карты, LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS + ГЛОНАСС.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Honor 6A

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