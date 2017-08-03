LG V30 сравнили с G6 и Galaxy S8+ на рендере

В сети появился первый качественный полноценный рендер готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG V30, который пока не был представлен официально. Им поделился довольно хорошо известный китайский источник под ником Ice universe в своем аккаунте в Twitter. Также источник опубликовал сравнение LG V30 с G6 и Samsung Galaxy S8+, на картинке он в середине.



LG V30

Как можно увидеть, LG V30 немного больше G6, но меньше Samsung Galaxy S8+. Отметим, сегодня LG опубликовала пресс-релиз, в котором раскрыла некоторые подробности своего грядущего флагманского смартфона V30, а также показала его нижний кусочек с изогнутым дисплеем. Производитель подтвердил, что LG V30 получит POLED-дисплей FullVision с соотношением сторон 2:1, то есть основной для OLED-панели стало не стекло, а пластик. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5.



LG G6, V30 и Galaxy S8+

Согласно более ранним утечкам, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой экран практически во всю переднюю панель с новой "плавающей панелью", которая предоставит быстрый доступ к шорткатам и оповещениям.

Диагональ LG V30 окажется больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, а разрешение составит Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), как у G6. Смартфон может получить поддержку HDR 10 и Google Daydream. Смартфон может первым получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Также отмечаются защита от воды и пыли IP68 и корпус из алюминия.

Согласно более ранним утечкам, размеры смартфона составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Как ожидается, LG V30 анонсируют 31 августа в Берлине на выставке IFA 2017 в "нулевой" день, а 15 сентября стартуют продажи на домашнем корейском рынке. 17 сентября откроется прием предзаказов в США, а розничные продажи начнутся 28 сентября. Европа не указана отдельно, но отмечается, что международный запуск состоится тоже 28 сентября.