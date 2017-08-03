Бюджетный Nokia 2 показался на фото

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала документацию на готовящийся к выпуску смартфон Nokia 2, который пока не был представлен официально. В том числе, опубликованы фотографии смартфона , сделанные ведомством в процессе тестирования.





Технических характеристик, впрочем, FCC пока не раскрывает. Отмечается только модельный номер TA-1029 и поддержка интерфейса Bluetooth 4.1.





Согласно более ранним утечкам, Nokia 2 оснащается 4,5/4,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъяденый процессор Qualcomm Snapdragon 212. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Ранее Nokia 2 был замечен в бенчмарке и там отмечалось 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Выход Nokia 2 в продажу ожидается в четвертом квартале 2017 года по цене от 100 до 110 долларов США.