Флагманский Nokia 8 на базе Android 8.0 показался в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Nokia 8, который пока не был представлен производителем официально.





Что интересно, в бенчмарке Nokia 8 под условным названием Unknown Heart работает сразу на операционной системе Android версии 8.0, которая пока находится в стадии тестирования. Также отмечаются топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти.

Согласно более ранним утечкам, он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Смартфон выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубым и золотисто-медном.

Официальный дебют ожидается на пресс-мероприятии 16 августа 2017 года в Лондоне. Ориентировочная цена составляет 520 евро.