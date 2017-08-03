Банк «Открытие» запустит мобильного оператора

Банк «Открытие» готовится запустить собственный сервис по предоставлению сотовых услуг связи. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.





Виртуальный мобильный оператор (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) под названием «Открытие мобайл» на данный момент готов к пилотному тестированию. Коммерческий запуск оператора запланирован на вторую половину 2017 года. Партнером «Открытия» выступает виртуальный оператор Кантриком, использующий инфраструктуру ВымпелКома. Отметим, что Кантриком продвигает свои сервис как в партнерстве с ВымпелКомом, так и МегаФоном. Какая именно сеть будет использоваться для коммерческой версии «Открытия мобайл», будет решено по результатам тестирования.

Как ожидается, часть услуг оператора будет бесплатной, датированной банком. Банк «Открытие» поставил целью проекта повышение лояльности клиентов за счет специальных тарифных опций.