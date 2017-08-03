Сбербанк начал открытое тестирование оператора «Поговорим»

Сбербанк начал открытое тестирование виртуального мобильного оператора «Поговорим». Информация о проекте доступна на сайте pogovorim-sberbank.ru.


На данный момент воспользоваться услугами оператора можно только в Санкт-Петербурге, а подключиться можно в трех питерских отделениях Сбербанк.


Оператор предлагает бесплатный базовый пакет связи, возможность оплачивайте связь бонусами «Спасибо» от Сбербанка, получать кешбэк за покупки на свой мобильный счет.

При подключении всем абонентам предоставляется Базовый тариф, включающий бесплатные 500 МБ трафика, 50 минут на номера домашнего региона, SMS по 1,5 рублей на номера домашнего региона, и SMS по 2,5 рублей на номера России. Возможно подключение пакетных тарифов, цена стартует от 200 рублей в месяц за 150 минут голосовой связи и 3 ГБ трафика.


Через мобильное приложение под iOS и Android можно следить за балансом, остатком пакетов, подключать и отключать услуги, изменять тарифный план, заказывать детализацию счета, настраивать блокировку номера и так далее.

Источник
Поговорим
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смартфон ANDROID планшет IOS оператор сотовая связь Сбербанк

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