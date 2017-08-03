Samsung заработала за квартал больше, чем Apple

Компания Samsung обогнала Apple по размеру квартальной прибыли. Об этом стало известно после публикации отчета Apple. Американская компания заработала 8,72 миллиарда долларов, что на 7% больше, чем за тот же период 2016-го года. Корейский гигант, в свою очередь, сумел реализовать продукции на 9,7 миллиардов долларов, а это больше, чем в прошлом году, на невероятные 89%.

В Samsung заявили о высоком спросе на гибкие OLED-панели для смартфонов и ЖК-дисплеев. Также хорошо покупали чипы памяти DRAM и NAND. Неплохо показали себя и смартфоны Galaxy S8 c S8+.

В следующем квартале корейцы ожидают снижения доходов из-за высоких расходов на новую производственную линию OLED и затраты на выпуск Galaxy Note 8.

Что до Apple, то iPhone "вырос" на 1,6%, а iPad на все 15%.