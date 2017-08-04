Смартфон Fly Selfie 1 получил двойную селфи-вспышку

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Selfie 1 (модельный номер FS520). Это относительно недорогая модель, ориентированная на любителей автопортретов, фронтальная камера у него получила двойную портретную вспышку.


Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев. Он оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, 13-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1,25 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио. Размеры составляют 150,3 x 74,37 x 9,6 мм, а вес — 160 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Fly Selfie 1 поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей.

Источник
Fly
Теги
смартфон ANDROID Россия Fly

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