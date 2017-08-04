Обновленный iPhone SE выйдет в начале 2018 года

Компания Wistron, партнер Apple, планирует расширить производство iPhone в Индии, в качестве подготовки к запуску следующего поколения iPhone SE. Об этом сообщил ресурс Focus Taiwan со ссылкой на местные источники.


По данным источника, Apple надеется нарастить свою долю в Индии, передав Wistron большую часть заказов на новый iPhone SE, запланированный к выпуску в первом квартале 2018 года.

Напомним, в мае Apple завершила тестовый запуск производства первых iPhone в Индии. Производство самого доступного смартфона Apple, iPhone SE, было передано в начале мая тайваньскому контрактному производителю Wistron, который открыл сборочную линию в Карнатаке.

Источник
Focus Taiwan
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