В сеть утекли изображения Moto X4

В сети появились изображения смартфона Moto X4, на которых, вероятно, можно увидеть финальный вариант дизайна. По крайней мере, об этом говорит известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks. Он написал: "Я видел финальный вариант дизайна Moto X4. Вот он". Любопытно, что, судя по новым изображениям, дизайн гаджета будет отличным от того, что мы видели раньше.

На картинках также можно прочитать о том, что Moto X4 получит металический корпус, 3D стекло, умную камеру, защиту от воды по стандарту IP68, встроенный AI (Искуственный Интеллект).

Согласно более ранним утечкам, смартфон Moto X4 относится к среднему уровню, заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев, получил двойную основную 12+8 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеры.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660 или 630, 3 или 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Поддерживается 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Moto X4 с 32 ГБ встроенной флеш-памяти станет доступен за 350 евро в регионах восточной Европы.