Китайцы показали смартфон Philips S310X

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Philips S310X, который пока не был представлен официально.


Судя по данным ведомства, это довольно простая модель. Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал неназванный четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,25 ГГц, а также три опциональной варианта оперативной и флеши-памяти — 1/2/3 ГБ RAM и 8/16/32 ГБ ROM, есть возможность расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 2000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Предусмотрена поддержка сотовых сетей 4G LTE и технологии VoLTE.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID PHILIPS TENAA

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