Смартфон Alcatel Idol 4 Pro на базе Windows 10 Mobile вышел Европе

Компания Microsoft начала продажи смартфона Alcatel Idol 4 Pro с операционной системой Windows 10 Mobile в Европе. Изначально смартфон должен был стать доступным 26 июля в Великобритании и других регионах, но срок релиза был до 7 августа. На данный момент он доступен в Великобритании, Германии и Франции.


Напомним, смартфон Alcatel Idol 4 Pro был анонсирован в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне. По сути, это европейская версия Alcatel Idol 4S на базе Windows, которая доступна на рынке США с ноября 2016 года. Оригинальная Android-версия дебютировала на прошлогодней MWC.


Смартфон оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 21-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 82, 4 ГБ оперативной и64 ГБ встроенной флеш-памяти памяти с возможностью расширения карточками microSD.


Среди других характеристик — аккумулятор на 3000 мАч с технологией быстрой зарядки, порт USB Type-C. Смартфон поддерживает функцию Continuum. Цена составляет 479,99 евро.

Источник
Microsoft
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