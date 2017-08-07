Google снизила цены на Pixel и Pixel XL в США

Компания Google снизила цены на свои смартфоны Pixel и Pixel XL. На данный момент купить их дешевле можно только в США, однако в ближайшее время ценник станет ниже и в других странах.

Google Pixel сбросил аж 125 долларов и теперь продается за 524 доллара. А Google Pixel XL скинул еще больше, подешевев на 200 долларов, его можно приобрести всего за 569 долларов.

Более того, все покупатели смартфонов Pixel и Pixel XL теперь получают в подарок гарнитуру виртуальной реальности Daydream View (отдельно она стоит 79 долларов).