Google снизила цены на Pixel и Pixel XL в США

Компания Google снизила цены на свои смартфоны Pixel и Pixel XL. На данный момент купить их дешевле можно только в США, однако в ближайшее время ценник станет ниже и в других странах. 

Google Pixel сбросил аж 125 долларов и теперь продается за 524 доллара. А Google Pixel XL скинул еще больше, подешевев на 200 долларов, его можно приобрести всего за 569 долларов.

Более того, все покупатели смартфонов Pixel и Pixel XL теперь получают в подарок гарнитуру виртуальной реальности Daydream View (отдельно она стоит 79 долларов). 

Источник
9to5google
Теги
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