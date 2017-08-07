Смартфон Lenovo K8 Plus засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Lenovo K8 Note, который пока не был представлен официально.


Судя по данным бенчмарка, смартфон получил 3 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 7.1.1 Nougat. Относительно процессора называется модель MediaTek Helio P25 (MT6757CD).

Согласно опубликованным ранее намекам, смартфон получил повышенную производительность по сравнению с предшественниками. Представленный в январе 2016 года Vibe K5 Note работал на базе MediaTek Helio P10, а K6 Note, дебютировавший на сентябрьской IFA 2016 — на базе Qualcomm Snapdragon 430.

Официальный дебют ожидается на пресс-мероприятии, которое пройдет 9 августа 2017 года в Индии.

Источник
TecHook.com
Теги
смартфон ANDROID LENOVO

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