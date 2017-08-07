Рассекречены дата релиза и характеристики Meizu M6 Note

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Meizu M6 Note. По данным источника, наследник прошлогоднего Meizu M5 Note дебютирует 6 сентября 2017 года.





Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп. Его аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.





Ориентировочная цена за версию с 4 ГБ оперативной памяти составляет 240 долларов США.