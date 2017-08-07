Рассекречены дата релиза и характеристики Meizu M6 Note

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Meizu M6 Note. По данным источника, наследник прошлогоднего Meizu M5 Note дебютирует 6 сентября 2017 года.


Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп. Его аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.


Ориентировочная цена за версию с 4 ГБ оперативной памяти составляет 240 долларов США.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

Комментарии

Материалы по теме

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта

Meizu выпустила M5c дешевле 9 тысяч рублей

8 июня

Meizu назвала M5c своим самым доступным смартфоном

23 мая
Из рубрикиТелефоны
Медно-золотистый iPhone 8 показался на живом фото
Xiaomi Mi Note 3 дебютирует в августе
UmiDigi выпускает стодолларовый безрамочный смартфон Crystal

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 109
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 35
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 34
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34