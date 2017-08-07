Защищенный Samsung Galaxy S8 Active представлен официально

Компания Samsung Electronics представила защищенный смартфон Galaxy S8 Active, давно ожидаемый по слухам. Смартфон заключен в более брутальный корпус, чем у Galaxy S8, с металлической рамкой и способный выдерживать падения с 1,5 метров на ровную поверхность.

Также он получил плоский, а не изогнутый 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960 х 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

В дополнение к защите от воды и пыли на уровне IP68 у смартфона предусмотрено соответствие военному стандарту MIL-STD-810G по прочности. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч, вместо 3000 Мач, с возможностью быстрой зарядки.

Смартфон оснащается 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, как у Galaxy S8. Также он унаследдовал кнопку голосового помощника Bixby. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Как отмечает производитель, первое время Samsung Galaxy S8 Active будет доступен толко у американского оператора AT&T. Предварительные заказы начнут приниматься завтра, а поставки стартуют 11 августа. Смартфон предлагается с контрактом на 30 месяцев с выплатой $28,34 ежемесячно, что выливается примерно в 850 долларов.