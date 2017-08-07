Samsung Galaxy Note 9 может получить ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), аналитик из KGI Securities, заявил, что Samsung начнет использовать современный ультразвуковой дактилоскопический датчик, расположенный в стекле на передней панели, только в следующем флагманском смартфоне Galaxy Note 9, который появится в 2018-ом году. В Galaxy Note 8 реализовать его они попросту не успели.

Предположительно Galaxy S9 и S9+ получат датчики на задней панели, как и у Galaxy S8 и S8+. Впрочем, существует версия, что Samsung все-таки попробует внедрить экранный сканер отпечатков пальцев и в Galaxy S9.

По данным анонимных источников в индустрии, базовая версия Galaxy S9 получит 5,77-дюймовый экран, а Galaxy S9+ — 6,22 -дюймовый. Размер соответствует текущему поколению, alaxy S8 и Galaxy S8+. Экраны также унаследуют параметры Infinity Display — соотношение сторон, изгиб по бокам, тонкие кромки сверху и снизу, отсутствие домашней кнопки на передней панели.