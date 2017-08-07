Опубликованы снимки, сделанные камерой смартфона Sharp Aquos S2

Старший вице-президент компании Foxconn доктор Луо Жоншен (Dr. Luo Zhongsheng) опубликовал первые снимки, сделанные камерой грядущего смартфона Sharp Aquos S2. Луо продемонстрировал, насколько хорошо двойная камера (12 МП + 8 МП) устройства способна справляться со съемкой в условиях недостаточной освещенности.

Sharp Aquos S2 получит практически безрамочный 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 4K. В основе устройства лежит чип Snapdragon 660 (или 630), 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. В зависимости от выбранной версии цена составит 400 или 520 долларов. Гаджет оснащен дактилоскопическим датчиком.

Официальная презентация Sharp Aquos S2 состоится завтра.