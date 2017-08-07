UmiDigi выпускает стодолларовый безрамочный смартфон Crystal

Китайская компания UmiDigi раскрыла полные технические характеристики бюджетного безрамочного смартфона Crystal. Как оказалось, он поступит в продажу в двух изданиях – базовом и расширенном.





В обоих случаях смартфон имеет 5,5-дюймовый дисплей Sharp IGZO с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), занимающий 88% площади передней панели, двойную камеру с 13-Мп основным и 5-Мп вспомогательным сенсорами, 5-мегапиксельную фронтальную камеру, полоску LED-индикатора в нижней части дисплея и сканер отпечатка пальца Touch ID 2.1 на задней панели, аккумулятор на 3000 мАч с зарядкой по USB Type-C и предустановленную Android 7.0 Nougat.







Базовый вариант UMIDIGI Crystal включает четырехъядерный чипсет MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16-ГБ внутренний накопитель, тогда как расширенная версия обеспечит более высокую производительность за счет восьмиядерного чипа MediaTek MT6750T с частотой 1,5 ГГц и видеоускорителем Mali-T860MP2, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.





15 августа начнутся первые продажи смартфона UmiDigi Crystal по цене от 99 долларов США.