Качественные рендеры показали Google Pixel 2 со всех сторон в 5 расцветках

В сети появилась новая подборка качественных рендеров, показывающих с разных сторон и в разных цветах готовящийся к выпуску смартфон Google Pixel 2, который пока не был представлен официально. Рендерами поделился профильный ресурс PhoneArena.


Отмечается, что изображения изготовлены на основе чертежей и живых фото, утекших ранее в сеть. На них отображены четыре цветовые вариации смартфона — серебристая, синяя, черная, красная с белым и красная с черным.


Смартфон Pixel 2 под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) дизайн, сходный с прошлогодним, только стеклянная область на задней панели стала меньше. Как ожидается, он сохранит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) как у прошлогоднего Pixel. Google избавится от 3,5-мм разъема для наушников и освободившееся место пожертвует под стереодинамики. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).


Как ожидается, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.

Источник
PhoneArena
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