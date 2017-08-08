Высококачественные рендеры Google Pixel 2 появились в сети

В сети появились качественные рендеры смартфона Google Pixel 2. Изображения основаны на информации о смартфоне, последних снимках и сделаны большим фанатом смартфонов Google с Reddit. Напомним, что вчера мы публиковали "живые" фото гаджета.

Смартфон под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) получил дисплей с уменьшенными рамками и дизайн, сходный с прошлогодним. Впрочем, на фото бросается в глаза, что стеклянная панель на задней стороне смартфона стала меньше. Можно заметить и стереодинамики спереди. Источник подтвердил, что смартфон не получил 3,5-мм разъема для наушников.

Согласно более ранним утечкам, модель Pixel 2 под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) сохранит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) как у прошлогоднего Pixel. Google избавится от 3,5-мм разъема для наушников и освободившееся место пожертвует под стереодинамики. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

Как ожидается, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.