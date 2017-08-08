Huawei выпустила черный Honor 9 в России

Компания Huawei сообщила о начале продаж в России новой версии флагманского смартфона Honor 9 — в "полночном черном" цвете. Она станет доступна с 15 августа.


Напомним, изначальные продажи Honor 9 в России стартовали с 6 июля 2017 года. Смартфон предлагается в версии стандарт с 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей.

Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Honor 9

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