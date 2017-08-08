МегаФон запустил гигабитный LTE

Оператор МегаФон объявил о старте коммерческой эксплуатации сети с гигабитным LTE в Москве. Пиковая скорость загрузки данных во время демонстрации возможностей в действующей сети составила 979 Мбит/с.





Как отмечает оператор, МегаФон одним из первых в Европе запустил гигабитную LTE-сеть (Cat.16), и показал работу коммерческого устройства в ней.

Для достижения скорости 979 Мбит/с использованы агрегация 3-х несущих частот (две по 20 МГц 2600 FDD, одна 20 МГц - 1800 FDD), модуляция 256 QAM и технология 4х4 MIMO. Демонстрация проходила на смартфоне Sony Xperia XZ Premium с LTE модемом Snapdragon X16, который стал первым коммерческим мобильным устройством с поддержкой гигабитного LTE в Европе.

Со стороны базовой станции использовались существующие радиомодули Nokia Flexi Multiradio, которыми оборудованы большинство площадок МегаФона»в Москве и области, и системный модуль Nokia AirScale, готовый к поддержке 5G.