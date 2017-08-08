Красный Oppo F3 появится 12 августа

Компания Oppo планирует выпустить смартфон F3 в красной расцветке уже 12 августа. Об этом сообщается на официальной филиппинской странице Oppo в социальной сети Facebook. Информации о том, сколько будет стоить устройство, нет. Известно лишь, что запуск произойдет вместе с открытием нового магазина на Филиппинах.

Смартфон Oppo F3 заключен в металлический корпус, сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750T, тогда как у F3 Plus используется Snapdragon 653, с графикой Mali T860, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Color OS 3.0 на базе Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 153,3 × 75,2 ×7,3 мм, а вес — 153 грамма.

Фронтальная камера состоит из 16-мегапиксельного главного модуля и 8-мегапиксльного широкоугольного вспомогательного модуля с охватом 120 градусов. Основная камера имеет разрешение 13 Мп.

Прием предварительных заказов на Oppo F3 стартует сегодня по цене порядка 310 долларов США. Продажи начнутся 13 мая.