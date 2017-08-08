Красный Oppo F3 появится 12 августа

Компания Oppo планирует выпустить смартфон F3 в красной расцветке уже 12 августа. Об этом сообщается на официальной филиппинской странице Oppo в социальной сети Facebook. Информации о том, сколько будет стоить устройство, нет. Известно лишь, что запуск произойдет вместе с открытием нового магазина на Филиппинах. 

Смартфон Oppo F3 заключен в металлический корпус, сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek MT6750T, тогда как у F3 Plus используется Snapdragon 653, с графикой Mali T860, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Color OS 3.0 на базе Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 153,3 × 75,2 ×7,3 мм, а вес — 153 грамма.

Фронтальная камера состоит из 16-мегапиксельного главного модуля и 8-мегапиксльного широкоугольного вспомогательного модуля с охватом 120 градусов. Основная камера имеет разрешение 13 Мп.

Прием предварительных заказов на Oppo F3 стартует сегодня по цене порядка 310 долларов США. Продажи начнутся 13 мая.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Oppo F3

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