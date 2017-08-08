Sharp представила безрамочный смартфон Aquos S2

Японская компания Sharp представила на мероприятии в Пекине новый смартфон Aquos S2. Экран смартфона обладает тонкими рамками и занимает 84,95% передней панели. В нем используется технология FFD (Free Form Display), что позволило сделать вырез в экране для фронтальной камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен ниже дисплея и имеет ширину 3,6 мм, по словам производителя это самый узкий в мире модуль идентификации по отпечаткам пальцев.







Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2040 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной и двойной основной 12+8 Мп камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630 или 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеши-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3020 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.







Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС, есть USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Sharp Aquos S2 предлагается в черном, белом, синем и зеленом цветовых вариантах по цене 372 и 521 долларов США. Предзаказы на jd.com стартуют сегодня, а продажи начнутся 14 августа.