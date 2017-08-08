Sony Xperia XZ1 засветился в GFXBench

Больше недели назад смартфон Sony Xperia XZ1 засветился в бенчмарке Geekbench, где указывалось, что гаджет работает на Android 7.1.1 и оснащен Snapdragon 835 с 4 ГБ оперативной памяти.

Сегодня устройство засветилось в GFXBench. Утверждается, что гаджет все-таки получит более современную операционную систему, Android 8.0. Также имеется информация о двух моделях XZ1, G8341 и G8342; велика вероятность, что в продажу поступят две версии, со слотом для одной SIM-карты и со слотами для двух соответственно. Указывается, что размер дисплея составит 5,1-дюймов (разрешение 1920 х 1080 пикселей), смартфон получит основную камеру на 19 МП и фронтальную на 13 МП.

Согласно более ранним утечкам, Xperia XZ1 будет стоить около 750 евро.

Официальный дебют ожидается на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине.