Samsung Galaxy A7 (2017) начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания Samsung начала обновлять свой смартфон Galaxy A7 (2017) до Android 7.0 Nougat. На данный момент апдейт запущен в Таиланде. 

Прошивка, помимо стандартных новшеств Android 7.0 Nougat, содержит июльское обновление безопасности от Google. Весит апдейт всего 1,3 ГБ.

Напомним, что Galaxy A7 (2017) получил защиту от воды по стандарру IP68, продвинутую селфи-камеру — на 16 Мп, а также поддержку Samsung Pay как в NFC-, как и в MST-варианте. Отдельно стоит отметит возможность использования одновременно двух SIM-карт и карточки microSD.

В России гаджет можно купить дешевле 30 тысяч рублей. 

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Samsung Galaxy A7 2017

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