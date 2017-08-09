HMD показала Nokia 8 на видео с котиками

Компания HMD Global опубликовала на страничке Nokia Mobile в социальной сети Facebook видеоролик, приуроченный к Дню кошки. На видео пользователь листает фотографии котиков на некоем смартфоне, который подозрительно напоминает готовящийся к выпуску флагманский Nokia 8, пока не представленный производителем официально.





В частности, можно обратить внимание на тонкие кромки по бокам дисплея. Согласно более ранним утечкам, Nokia 8 оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Также отмечаются топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубым и золотисто-медном.

Официальный дебют ожидается на пресс-мероприятии 16 августа 2017 года в Лондоне. Ориентировочная цена составляет 520 евро.