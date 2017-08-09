Смартфон Honor 9 предстал в трех новых цветах на рендерах

Смартфон Honor 9, вышедший в России еще 6 июля, засветился в сети на рендерах в трех новых цветовых решениях. К уже доступным Серому, Золотистому и Черному, судя по изображениям, добавятся Желтый, Розовый и Оранжевый. Впрочем, существует вероятность, что эти рендеры лишь яркие мечты фанатов устройства. 

В России смартфон предлагается в версии стандарт с 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM по рекомендованной розничной цене 26 990 рублей.

Huawei Honor 9 оснащается 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 20+12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.1.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Honor 9

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Samsung Galaxy A7 (2017) начал обновляться до Android 7.0 Nougat
Apple запатентовала новый iPhone nano
Meizu рассылает приглашения на презентацию M6 Note 23 августа

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 111
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 35
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 34
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34