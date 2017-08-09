Apple запатентовала новый iPhone nano

Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало вчера одобренную заявку компании Apple на регистрацию смартфона в корпусе iPod Nano. В Patently Apple новинку уже назвали iPhone nano.

Утверждается, что заявка была подана еще в 2007 году. В документе можно найти схемы гаджета и некоторую информацию о нем.

Любопытно, что в документе также можно обнаружить описание принципа работы 3D Touch, технологии, которая появилась только в iPhone 6s в 2016 году.

Напомним, что iPod nano и iPod shuffle сошли с конвейера в конце апреля этого года. Однако компания продолжает выпускать iPod Touch.