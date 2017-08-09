Lenovo представила десятиядерный смартфон K8 Note с двойной камерой

Компания Lenovo представила новый смартфон серии K Note в Индии. Смартфон Lenovo K8 Note относится к среднему классу, базируется на десятиядерном процессоре и получил двойную основную камеру.


Lenovo K8 Note оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной 13+5 Мп и 13-мегапиксельной фронтальной камерами. Фронтальная камера тоже получила вспышку. Аппаратной основой стал десятиядерный процессор MediaTek Helio X23, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.


Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Turbo Charging. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, FM-радио, USB OTG. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев и покрытие для защиты от брызг. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.


Lenovo K8 Note предлагается в золотистом и черном цветовых вариантах за 204 (3 ГБ RAM и 32 ГБ ROM) и 220 (4 ГБ RAM и 64 ГБ ROM) долларов США. Продажи стартуют 18 августа.


Источник
Lenovo
Теги
смартфон ANDROID LENOVO Lenovo K8 Note

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