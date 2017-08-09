Meizu рассылает приглашения на презентацию M6 Note 23 августа

Компания Meizu неожиданно начала рассылать приглашения для прессы на мероприятие, которое пройдет 23 августа в Национальный центр исполнительских искусств Пекина. Постеры недвусмысленно намекают на то, что на пресс-конференции будет представлена новая модель, Meizu M6 Note. 

Напомним, что ранее сообщалось, что гаджет покажут 6 сентября.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой на 13 Мп. Его аппаратной основой станет восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.

Ориентировочная цена за версию с 4 ГБ оперативной памяти составляет 240 долларов США.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Meizu M6 Note

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