В сети появились фотографии Nokia 8

В сети появились фотографии смартфона Nokia 8 с результатами бенчмарка на экране. Опубликованы кадры были в китайском социальном приложении WeChat. 

Модельный номер устройства остался неизменным, это TA-1012 (хотя с Nokia 8 также ассоциируют TA-1004, TA-1012 и TA-1052). Технические параметры те же: чип Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти, качественный 5,3-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельная двойная основная камера с оптикой Carl Zeiss. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.


Предполагается, что устройство выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубым и золотисто-медном.

Официальный дебют ожидается на пресс-мероприятии 16 августа 2017 года в Лондоне. Ориентировочная цена составит 520 евро.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Nokia 8

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