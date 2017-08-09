Раскрыты технические параметры смартфона Oukitel K3

Ранее мы писали, что Oukitel анонсировала смартфон K3 с изогнутыми с обеих сторон панелями. Сегодня в сети появились полные технические параметры устройства.

Гаджет действительно получит 5,5-дюймовый Full HD дисплей от Sharp с защитным стеклянным покрытием Asahi Glass. 

  • Цвет: синий, черный
  • Дисплей: 5,5-дюймовый Full HD (1920 х 1080 пикселей)
  • Камеры: обе двойные, основная на 13 МП (с интерполяцией до 16 МП) и 2 МП, фронтальная на 5 МП (с интерполяцией до 16 МП) и 2 МП
  • Габариты: 155,7 х 77,7 х 10,3 мм
  • Операционная система: Android 7.0 Nougat
  • Чип: 8-ядерный MediaTek 6750T 1.5 ГГц 
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Накопитель: 64 ГБ
  • Аккумулятор: 6000 мАч

Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами, имеет встроенный дактилоскопический датчик. 


Источник
Gizmochina
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