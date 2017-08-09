Xperia XZ1 показался на живых фото с другими моделями смартфонов Sony

Смартфон Sony Xperia XZ1 показался на живых фотографиях вместе с двумя другими моделями смартфонов. Понять, что одна из моделей именно Xperia XZ1 можно, изучив информацию на включенном дисплее (где указан модельный номер G8341, ассоциирующийся с XZ1).

Два других устройства никак не идентифицируются, однако мы знаем, что 31 августа на пресс-конференции в рамках IFA компания Sony должна представить по меньшей мере три новых модели. Предоложительно это будут XZ1, XZ1 Compact и X1. Велика вероятность, что именно их на фото мы и видим.

Утверждается, что XZ1 получит чип Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и современную операционную систему Android 8.0. Указывается, что размер дисплея составит 5,1-дюймов (разрешение 1920 х 1080 пикселей), смартфон получит основную камеру на 19 МП и фронтальную на 13 МП. Предполагается, что Xperia XZ1 будет стоить около 750 евро.

Согласно ранним утечкам, смартфон XZ1 Compact получит 4,6-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), две камеры на 8 Мп, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Ориентировочно Sony G8441 или Xperia XZ1 Compact будет стоить около 650 евро.

Наконец, Sony Xperia X1 будет работать от Snapdragon 660, похвастается 5-дюймовым Full HD-дисплеем, получит 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 2800 мАч.