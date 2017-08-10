ASUS показала Zenfone 4 раньше времени

Компания ASUS планирует представить серию смартфонов Zenfone 4 на мероприятии 17 августа. Тем не менее, в официальном французском онлайн-магазине ASUS раньше времени появились описания и изображения ряда смартфонов серии. Мы уже писали о Zenfone 4 Selfie с модельным номером ZD553KL и Zenfone 4 Selfie Pro с модельным номером ZD552KL (главное, не перепутать с Zenfone 4 Pro), а теперь обнаружилась информация и о базовой модели Zenfone 4 с маркировкой ZE554KL.

Смартфон Zenfone 4 получил двойную основную камеру 12+8 Мп. Он оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), фронтальной камерой на 8 Мп и сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 1 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, NFC. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Zen UI 4.0.

В магазине ASUS Zenfone 4 числится в белом и черном цветовых вариантах по цене 499,99 евро.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS ASUS ZenFone 4

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